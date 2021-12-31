Как будут работать такси в Донецке в Новогоднюю ночь 2021-2022

Ночью на площади Ленина будут встречать Новый год Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Многие люди ищут такси в Донецке в Новогоднюю ночь 2021-2022 – во время отмечаний праздника приходится перемещаться с одного места на другое, добираться домой от друзей или же наоборот из дома к месту продолжения гуляний, например, на площадь Ленина.

В новогоднюю ночь такси в Донецке обычно работают в усиленном режиме, ведь тариф в это время прибыльный. На работу выходят и частники, которые работают «на себя». Службы работают в круглосуточном режиме.

- До 10 часов вечера 31 декабря + 50 процентов к тарифу. Посадка получается 150 рублей, а далее по счетчику. После 10 вечера, ночью на 1 января, будет двойной тариф, - пояснила диспетчер одной из служб такси.

В другой службе признались, что после боя курантов тариф будет гораздо выше двойного. Несмотря на то, что на сайте указано + 100 процентов.

- Тройной тариф минимум! А то и больше. Все будет зависеть от загрузки и количества заказов, - сказала диспетчер.

О специфике работы в ночное время на днях спросили одного из водителей.

- Я в новогоднюю ночь работать не буду, но как-то доводилось. Обычно, несмотря на указанный тариф, поездка обходится дороже. Желающих очень много, а потому люди при вызове такси сами говорят сколько доплатят за поездку. Это информация отображается у нас, и мы решаем, брать заказ или нет. Порой это превращается в аукцион. Некоторые таксисты не берут все заказы от фирмы, а берут людей «с дороги» за хорошую оплату.

Проще всего вызвать такси тем, кто в центре и кому ехать не далеко, а жителям окраин в поисках придется потрудиться.

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