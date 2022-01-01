В Донецке оборудовали мини-студию, в которой дончане могут записать видеопоздравление

В Донецке оборудовали мини-студию, в которой дончане смогут записать видеопоздравление. Фото: «Молодая Республика»

В столице Республики, в торгово-развлекательном центре «Донецк Сити», открылась мини-студия для записи видеопоздравлений Ветеранам Великой Отечественной войны, участникам боевых действий, родственникам и близким людям преклонного возраста. Об этом «Комсомолке» сообщили в общественном движении «Молодая Республика».

- Отличительной чертой акции является то, что у граждан ДНР есть возможность записать поздравление одиноким старикам и ветеранам Великой Отечественной войны с территории, подконтрольной Киеву, - рассказал руководитель «Молодой Республики» Кирилл Макаров. - В Мариуполь, Краматорск, Дружковку, Славянск, Константиновку можно отправить поздравление Герою от обычного жителя ДНР, который хочет поблагодарить его за подвиг и пожелать всего самого доброго.

Студия будет работать с 3 по 5 января с 15.00 до 18.00. Записанное видеопоздравление организаторы пришлют на электронную почту.

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