В ЛНР назвали самую горячую точку на линии соприкосновения Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Самой горячей точкой на линии соприкосновения в Луганской Народной Республики является участок разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое-5. Об этом заявил руководитель представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Михаил Филипоненко.

- Мы зафиксировали, что 22 процента всех обстрелов по территории Республики приходится как раз в районе населенного пункта Золотое, из них 11 процентов приходится на населенный пункт Молодежное, который находится в непосредственной близости (к участку разведения сил у Золотого), поэтому, конечно, это самая на сегодняшний момент горячая точка на территории Республики, - заявил он.

Филипоненко отметил, что чаще всего киевские силовики обстреливали районы Золотого-5 и Первомайска, а также сел Желобок и Березовское.

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