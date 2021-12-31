НМ ЛНР: За год украинская армия выпустила по территории Республики более 4300 боеприпасов

ВСУ регулярно обстреливают территорию Республики Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

За прошедший год вооруженные формирования Украины совершили 534 нарушения режима прекращения огня в Луганской Народной Республике, выпустив по территории государства более 4300 боеприпасов. Об этом сообщил официальный представитель Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- За 2021 год всего было зафиксировано 534 нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных сил Украины, - говорится в сообщении. - Выпущено более 4 300 боеприпасов, из них 155 артиллерийских снарядов и 635 мин.

Тем временем в Представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня заявили, что чаще всего киевские силовики обстреливали районы Золотого-5 и Первомайска, а также сел Желобок и Березовское.

- Мы зафиксировали, что 22 процента всех обстрелов по территории Республики приходится как раз в районе населенного пункта Золотое, из них 11 процентов приходится на населенный пункт Молодежное, который находится в непосредственной близости (к участку разведения сил у Золотого), поэтому, конечно, это самая на сегодняшний момент горячая точка на территории Республики, - сообщили в Представительстве ЛНР в СЦКК.

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