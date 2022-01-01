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Политика1 января 2022 16:09

«Все занятия проводились в условиях, приближенных к боевым»: За год военнослужащие ДНР провели более 800 учений

Учениями охвачено 100 процентов личного состава
Павел ХАНАРИН
Павел ХАНАРИН
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За год проведено больше 800 учений

За год проведено больше 800 учений

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В 2021 году Народная милиция Донецкой Народной Республики провела более восьмисот в тактико-специальных учений, в которых приняли участие тысячи военнослужащих государства. Об этом сообщили в Управлении оборонного ведомства ДНР.

- Более 500 учений проводилось с подразделениями от батальона (дивизиона) и выше с обязательными боевыми стрельбами из штатного вооружения, - рассказали в НМ Республики.

В Народной милиции ДНР отметили, что учениями охвачено 100 процентов личного состава, в том числе призванного на срочную военную службу.

- Все занятия проводились в условиях, приближенных к боевым, с учетом специфики современных конфликтов и опыта, полученного военнослужащими в ходе защиты Республики с 2014 года, - рассказали в УНМ Донецкой Народной Республики.

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