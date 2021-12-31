В ЛНР установили максимальные величины роста тарифов на услуги ЖКХ

Размеры тарифов на услуги ЖКХ устанавливаются администрациями городов и районов ЛНР. Фото: Минстроительства и ЖКХ ЛНР
Правительство ЛНР своим постановлением установило с 1 января максимальные величины роста тарифов на отдельные услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Об этом сообщила председатель Госкомитета тарифного и ценового регулирования ЛНР Лариса Духина.
Повышение тарифов в первом полугодии 2022 года будет ограничено следующей максимальной величиной:
- на услуги по содержанию жилых домов, сооружений и придомовой территории – 29%;
- на услуги по обращению с бытовыми отходами - 23%,
- на услуги по централизованному отоплению и горячему водоснабжению - 25%.
Духина также сообщила, что в первом полугодии 2022 года не будут повышаться тарифы на услуги централизованного водоснабжения и водоотведения, оказываемые предприятием ЛНР «Лугансквода», а также тарифы на природный газ.
- Установленная максимальная величина роста тарифов на услуги централизованного водоснабжения и водоотведения в размере 50% коснется только нескольких отдельных малых локальных водоканалов. При этом тарифы будут повышаться до уровня не выше действующих размеров для ГУП «Лугансквода», - пояснила председатель госкомитета.
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