В ЛНР установили максимальные величины роста тарифов на услуги ЖКХ

Размеры тарифов на услуги ЖКХ устанавливаются администрациями городов и районов ЛНР. Фото: Минстроительства и ЖКХ ЛНР

Правительство ЛНР своим постановлением установило с 1 января максимальные величины роста тарифов на отдельные услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Об этом сообщила председатель Госкомитета тарифного и ценового регулирования ЛНР Лариса Духина.

Повышение тарифов в первом полугодии 2022 года будет ограничено следующей максимальной величиной:

- на услуги по содержанию жилых домов, сооружений и придомовой территории – 29%;

- на услуги по обращению с бытовыми отходами - 23%,

- на услуги по централизованному отоплению и горячему водоснабжению - 25%.

Духина также сообщила, что в первом полугодии 2022 года не будут повышаться тарифы на услуги централизованного водоснабжения и водоотведения, оказываемые предприятием ЛНР «Лугансквода», а также тарифы на природный газ.

- Установленная максимальная величина роста тарифов на услуги централизованного водоснабжения и водоотведения в размере 50% коснется только нескольких отдельных малых локальных водоканалов. При этом тарифы будут повышаться до уровня не выше действующих размеров для ГУП «Лугансквода», - пояснила председатель госкомитета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ЛНР рассказали, когда льготники могут обратиться за компенсацией проезда в общественном транспорте

С 10 января проезд в городских маршрутках вырастет до 20 рублей (подробнее)