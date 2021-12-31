Синоптики рассказали, какой будет погода в ДНР в новогоднюю ночь

В это время ожидается снег с дождем. Фото: Ирина Александровна

Синоптики рассказали, какой какой будет погода в ДНР в новогоднюю ночь. Как сообщили в Министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики, в это время ожидается мороз с ветром и незначительные осадки.

Так, по прогнозу метеорологов, температура воздуха ночью будет колебаться в пределах 2-4 градусов со знаком минус.

- В это время ожидается снег с дождем, будет дуть южный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду. В первый день нового года ветер усилится до 15-20 метров в секунду, столбики термометров покажут 1-3 градуса тепла, - рассказали в ведомстве.

Напомним, ранее синоптики Гидрометцентра МЧС ДНР предупредили о том, что последний день уходящего года выдастся туманным. Водителям рекомендуют быть осторожнее на дороге, так как видимость составит от 100 до 500 метров. Кроме того, на трассе возможен снежный накат и гололед.

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