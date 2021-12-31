Донецкое направление стало самым обстреливаемым в этом году

ВСУ выпустили по Республике в текущем году 15 403 боеприпаса. Фото: штаб «ООС»

В уходящем 2021 году донецкое направление чаще других подвергалось обстрелам со стороны подразделений украинской армии. Такие данные сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

По его словам, за данный период времени наблюдатели зафиксировали 1923 нарушения режима тишины с украинской стороны.

- Наибольшее число обстрелов приходится на донецкое направление, на котором украинские боевики 834 раза нарушили режим прекращения огня, - рассказал представитель оборонного ведомства.

Для сравнения, на мариупольском направлении в этом году ВСУ произвели 628 обстрелов, на горловском - 461. Только за прошедшую неделю киевские силовики четырежды открывали огонь по территории Республики. Под удар противника попали окрестности Донецка, Ясиноватой и Горловки.

Напомним, по подсчетам наблюдателей с 1 января до 30 декабря ВСУ выпустили по территории ДНР 15 403 боеприпаса. В результате обстрелов погибли 7 мирных жителей и еще 31 получил ранения. Повреждены 357 домов и объектов инфраструктуры.

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