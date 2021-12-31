Елка желаний в Луганске будет работать до 28 февраля

В акции участвуют дети погибших военнослужащих, сироты, из многодетных семей или с инвалидностью. Фото: МВД ЛНР

Елка желаний, организованная общественниками в Луганске, будет работать до 28 февраля 2022 года. До этого дня каждый желающий может снять праздничный шар и исполнить мечты детей из прифронтовых районов Республики.

Елка с желаниями установлена в холле первого этажа республиканского исполкома общественного движения «Мир Луганщине» по адресу: Луганск, улица Карла Маркса,7. Елка украшена шарами с номерами, под каждым из которых загаданное ребенком желание. Какое именно желание загадал ребенок, исполнитель узнает в исполкоме.

Напомним, с 3 по 17 декабря активисты собирали истории и желания детей в возрасте от 3 до 14 лет из городов и районов Республики. У всех них трагическая судьба. В акции участвуют дети погибших военнослужащих, сироты, из многодетных семей или с инвалидностью.

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