За год Донецкая муздрама порадовала своих зрителей 12 премьерами

В Донецкой муздраме подвели итоги года. Фото: МДТ имени М.М. Бровуна / ВКонтакте

В Донецком музыкально-драматическом театре подвели итоги уходящего 2021 года. Он прошел под знаком творчества и новых достижений. Как отметила гендиректор, художественный руководитель МДТ Наталья Волкова, коллектив выпустил 12 премьер, из которых 10 – детские постановки.

На Большой сцене вышли спектакли – «Хоть день, да наш!», «Наливные яблоки», «День мечты», «Счастливый случай», «Тёмные аллеи», «Дурь», «Морозко», концерт «С любимыми не расставайтесь». Причём, три постановки по произведениям классиков – Александра Островского, Ивана Бунина и Николая Некрасова. Также с Драмтеатром работали два российских режиссёра – Сергей Бобровский и Максим Астафьев.

Впервые в истории муздрамы были приглашены театралы на выездную премьеру в Енакиевский Дом культуры имени 40-летия Победы, устроив там битву невест «На углу Дерибасовской-3». В марте 2021 года открылась ещё одна площадка – Гостиную на Садовом.

Театралы муздрамы в этом году ездили на творческие фестивали, провели гастроли в Крыму, получили наиболее количество наград в Тамбове. Донецких вокалистов высоко оценили на международных конкурсах.

Дальше будет только интереснее. В этом сезоне Донецкая муздрама дала старт «очень смелому проекту», объявив кастинг для участия в будущей премьере 2022 года «День влюблённых». Благодаря этому коллектив получил двух перспективных молодых актеров.

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