ВСУ за прошедшие сутки не обстреливали ДНР. Фото: штаб ООС

В минувшие сутки нарушений Комплекса дополнительных мер по контролю за соблюдением режима прекращения огня со стороны украинских боевиков в ДНР не зафиксировано. Об этом сообщает Управление Народной милиции.

- В нарушение третьего пункта дополнительных мер, украинские боевики разместили три единицы вооружения и военной техники вблизи жилых домов и муниципальных объектов на подконтрольной Украине территории, - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Из состава 53-й отдельной мотопехотной бригады (омпбр): две БМП-1 вблизи жилых домов в Богдановке. Из состава 36-й обрмп: одна бронированная разведывательно дозорная машина БРДМ-2 в жилом районе в Талаковке.

Напомним, что сейчас в Донбассе действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Документ запрещает применять любое оружие, стягивать военную технику, проводить диверсии, укреплять боевые позиции и запускать беспилотники.

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