Коронавирус в ДНР за сутки выявили у 171 человека Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в ДНР за сутки выявили у 171 человека. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

- 30 декабря проведено 688 исследований, из них выявлено 124 случая заболевания COVID-19 и у 47 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - сообщает ведомство.

По данным Минздрава, на лечении от коронавируса (стационарном и амбулаторном) находятся 1868 пациентов, выписано – 107853 человека, летальных случаев – 9281.

Всего с 18 марта 2021 года выявлено 2255 пациентов, ранее переболевших COVID-19.

Министерство здравоохранения настоятельно рекомендует: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, ограничьте посещения мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах. Помните, вакцинация - самый надежный способ защитить себя. У привитых, даже если заразятся, заболевание обычно протекает легче.

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