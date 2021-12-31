За все время коронавирус в ЛНР выявили у 21 520 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

За все время коронавирус в ЛНР выявили у 21 520 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

- Один летальный случай от COVID-19 зарегистрирован в ЛНР за прошедшие сутки, - говорится в сообщении Минздрава.

С начала пандемии в Республике от коронавируса умерли 3 067 человек. Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус всего 18 128 человек.

Министерство здравоохранения настоятельно рекомендует: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, ограничьте посещения мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах. Помните, вакцинация - самый надежный способ защитить себя. У привитых, даже если заразятся, заболевание обычно протекает легче.

Для сдерживания распространения коронавирусной инфекции власти ввели режим повышенной готовности и приняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы государственных органов, предприятий, учреждений и транспорта.

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