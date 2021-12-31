В Донецком ботаническом саду открылась выставка рукотворных новогодних елок

В ботаническом саду открылась выставка рукотворных новогодних елок Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Двадцать первый год в Донецком ботаническом саду на новогодние праздники проходит экологический конкурс среди школьников «Сбереги елочку». В нем участвуют не только школьники, но и учителя и руководители кружков из Донецка, Макеевки, Тореза и Горловки. В холле главного корпуса ботанического сада выставлены 503 оригинальных поделки.

- Новый год без срубленной елки в цивилизованном мире - это модно, - рассказывает «КП» экскурсовод Любовь Толмачева. - Конкурс проходит в два этапа. Со школ к нам привезли самые красивые и необычные творения.

Рукотворные новогодние деревья сделаны из природных материалов, пластика, лазерных дисков и даже из скорлупы перепелиных яиц и ракушек! Выставка продлится до конца января и завершится награждением победителей. Первых мест будет много – жюри оценит экспонаты более чем в сотне номинаций.

Удивление многих вызвала елочка, сделанная из косточек персиков, хурмы и фиников. Ее автор – 5-классница Александра Авраменко из 149-й школы Донецка Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

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