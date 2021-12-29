В ЛНР приостановлен запрет на работу кафе и ресторанов в Новогоднюю ночь

Кафе и рестораны в Луганске будут работать всю Новогоднюю ночь. Фото: АГ Луганска

Глава ЛНР Леонид Пасечник своим указом приостановил запрет на работу кафе и ресторанов в Новогоднюю ночь.

В документе говорится: «С целью обеспечения проведения праздничных мероприятий, посвященных Новому году, постановляю приостановить действие запрета на работу кафе и ресторанов, предусмотренного указом Главы Луганской Народной Республики от 10.03.2015 № 73/01/03/15 «Об особенностях работы торговых точек» (с изменением), на территории Луганской Народной Республики в период с 22:00 31 декабря 2021 года по 6:00 1 января 2022 года».

Однако приостановление запрета не касается прифронтовых Кировска, Первомайска и Славяносербского района.

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