На предприятиях ЛНР минимальная зарплата с нового года составит более 10 тысяч рублей

Госбюджет Республики предусматривает также увеличение в следующем году социальных выплат жителям Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

С 1 января 2022 года в Луганской Народной Республике увеличат минимальный размер оплаты труда на 25 процентов. Соответствующий закон принял Народный Совет Республики.

Таким образом, минимальная зарплата в ЛНР составит 10 245 рублей. Такую же сумму ранее определили в качестве минимального размера оплаты труда и в Донецкой Народной Республике.

Как уточнила заместитель министра труда и социальной политики ЛНР Елена Макаренко, закон принят с целью снижения дисбаланса в тарифных окладах работников как бюджетной, так и иных сфер деятельности.

- Внесены изменения в статью 1 закона «О минимальном размере оплаты труда», которыми увеличен установленный минимальный размер оплаты труда до 10 245 рублей с 1 января 2022 года, - пояснила чиновник.

Государственный бюджет ЛНР предусматривает также увеличение в следующем году социальных выплат жителям.

- В рамках Программы социально-экономического развития ЛНР на 2022-2024 годы в государственном бюджете в 2022 году предусмотрены ассигнования на увеличение заработной платы и социальных выплат, - рассказали в Министерстве финансов Республики.

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