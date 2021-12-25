В ДНР с 1 января повысят минимальный размер оплаты труда

Минимальный размер оплаты труда в ДНР увеличили сразу на 2785 рублей. Фото: МВД ДНР

Народный Совет ДНР повысил с 1 января 2022 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 10 245 рублей. Об этом сообщает пресс-служба парламента Республики.

За соответствующие изменения в законы «О минимальном размере оплаты труда» и «Об оплате труда» депутаты проголосовали в двух чтениях. МРОТ повышен на 2785 рублей. Закон вступит в силу со дня его опубликования на официальном сайте Народного Совета.

Напомним, что Народный Совет принял закон «О минимальном размере оплаты труда» в феврале 2020 года. Тогда минимальный размер зарплаты был установлен в размере 6065 рублей. В апреле этого года его увеличили до 7460 рублей.

Также с 1 января в ДНР значительно увеличат зарплаты бюджетникам, пенсии и социальные пособия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР медработники получат надбавку к зарплате

В Минздраве назвали категории сотрудников, которым положены дополнительные выплаты (подробнее)