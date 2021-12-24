В ДНР медработники получат надбавку к зарплате

В условиях пандемии нагрузка на медиков возросла в разы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 2022 года некоторые категории медработников в ДНР будут получать надбавку к зарплате в 30 процентов. Об этом заявил исполняющий обязанности министра здравоохранения Донецкой Народной Республики Александр Оприщенко.

Он уточнил, что дополнительные выплаты будут осуществляться тем категориям сотрудников, которые работают в центрах первичной медико-санитарной помощи, а также в поликлиниках и на участках.

В настоящее время это предложение находится на рассмотрении властей.

- Сейчас документы на согласовании в администрации Главы. Но это, я думаю, формальная процедура, потому что до этого мы все отработали, со всеми согласовали. Документ должен выйти в этом году, - сказал руководитель ведомства.

Как подчеркнул Александр Оприщенко, надбавка в 30 процентов будет прилагаться к уже повышенному на четверть с 1 января 2022 года окладу медработников.

Напомним, вчера в ДНР доставили почти 100 тонн гуманитарной помощи от России. В составе груза - очередная партия вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» в количестве 272 350 доз.

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