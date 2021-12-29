Украина желанием «поговорить» в Контактной группе отвлекает внимание от подготовки провокаций

ВСУ создали в Донбассе мощную группировку. Фото: Пресс-центр штаба «ООС»

Украинская сторона в Контактной группе (КГ) должна направить представителям Донбасса предметные предложения для проведения внеочередных переговоров по мирному урегулированию в Донбассе, в противном случае смысла проводить встречу нет. Об этом сегодня заявила полномочный представитель ДНР на Минских переговорах, министр иностранных дел Наталья Никонорова.

Так она прокомментировала инициативу и.о. первого заместителя главы украинской делегации Андрея Костина о проведении 29 декабря внеочередного заседания КГ.

- Мы видим смысл и готовы на согласование возможности проведения внеочередных переговорных сессий только после того, как получим и изучим предметные предложения от украинской стороны, учитывающие обозначенные нами ранее принципиальные позиции, - отметила Никонорова.

Тем временем, полномочный представитель ЛНР, глава МИД Владислав Дейнего обратил внимание, что попытка Киева навязать пустую беспредметную встречу только усиливает ощущение, что вся эта информационная кампания направлена на отвлечение внимания от подготовки вооруженных провокаций на линии разграничения.

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