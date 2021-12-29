Украинские диверсанты похитили защитника ЛНР

На месте похищения обнаружены следы борьбы и крови. Фото: НМ ЛНР

Диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) Сил специальных операций (ССО) ВСУ захватила военнослужащего Народной милиции ЛНР. Об этом сообщил официальный представитель НМ Республики Иван Филипоненко.

- 27 декабря диверсионная группа похитила военнослужащего Народной милиции. На месте похищения обнаружены следы борьбы и крови, - заявил Филипоненко, назвав действия Киева актом агрессии.

По данным НМ ЛНР, сейчас в отношении похищенного военнослужащего применяется физическое и моральное воздействие, а также используются запрещенные медикаменты для принуждения его к даче ложных показаний и создания «доказательной базы», с целью оправдания преступных действий украинских боевиков.

Филипоненко подчеркнул, что действия украинских диверсантов полностью повторяют сценарий предыдущего похищения военнослужащего Народной милиции в ноябре, а также похищение наблюдателя от ЛНР в СЦКК Андрея Косяка в октябре.

- Эти факты стали результатом бездействия ОБСЕ и отсутствия должной реакции руководства миссии, - заявил Филипоненко.

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