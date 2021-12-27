Репортаж с фронта: Военнослужащие Республики готовы в любой момент дать отпор противнику

Военнослужащие Республики готовы в любой момент дать отпор противнику Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Из Донецка до Ясиноватой ехать около получаса, дорога хорошая, недавно ее отремонтировали. В центре города мы встретились с местным боевым командиром и отправились в путь. На позиции наших защитников мы приехали спустя 5-10 минут после того, как миновали последние городские улицы.

Линия фронта в этих местах напрямую затронула историю моей семьи, ведь здесь раньше находился дом моего деда, куда он приезжал еще в начале войны. Сейчас от дома не осталось и камня на камне, снаряды со стороны Авдеевки летят ежедневно.

Военнослужащие Республики готовы в любой момент дать отпор противнику Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Как только мы приехали на позиции, солдаты сказали нам, что нужно ходить очень аккуратно и пригибаться, ведь с украинской стороны сейчас зверствуют снайперы.

Окопались военнослужащие довольно знатно, от трех до пяти метров под землей. Здесь, можно сказать, настоящие бункеры с системами видеонаблюдения за противником, электричеством и, как бы не звучало, другими благами цивилизации. У бойцов есть комната отдыха прямо под землей, где есть плазменный телевизор, кухня, столовая и даже своеобразный тренажерный зал.

Военнослужащие Республики Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Военнослужащие Республики Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Местность возле фронта очень красивая. Раньше по близости были песчаные карьеры, которые за восемь лет наполнились водой - то ли дождевой, то ли артезианской. Глядя на всю эту красоту создается впечатление некой архаичной природы, ведь на этих водоемах не купаются отдыхающие, сюда не сливаются отходы, а вокруг совершенно нет мусора. По словам бойцов, эти водоемы уже кишат рыбой.

Но в самих окопах неспокойно, вблизи слышны звуки стрельбы. Главное правило для бойцов - не высовываться. Можно встретить даже таблички с напоминанием об этом.

Военнослужащие Республики готовы в любой момент дать отпор противнику Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Боец Народной Милиции Донецкой Народной Республики с позывным «Ирбис» родом из Днепропетровской области. Он сражается за независимость Республики с первого года войны.

- Служить я пошел 14 ноября 2014 года. Стало очень обидно за все, что происходит. Я просто не смог оставаться в стороне. Считаю, что мир будет только после нашей победы, иначе никак. Украина настроена крайне агрессивно, поэтому, вряд ли получиться решить что-то мирно, - убежден военнослужащий. - Мы для них уже чужие. Когда-то их политик Юлия Тимошенко говорила, что нас надо оградить колючей проволокой. Стреляют по нам постоянно, в основном из тяжелого вооружения. Снайпера орудуют регулярно, расслабляться нельзя ни на минуту.

Военнослужащие Республики готовы в любой момент дать отпор противнику Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Военнослужащие Республики готовы в любой момент дать отпор противнику Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Защитник рассказывает, что военнослужащие Народной милиции соблюдают Минские соглашения, но при этом веры в них нет.

- Я твердо уверен, что конфликт должен закончится нашей победой и никак по-другому. Украина на Минские соглашения плюет. Я вижу все это своими глазами. Наших сослуживцев и мирных жителей «поливают» 120-миллеметровыми минами. Вот из Старомихайловки недавно видео видел, где больше 40 мин прилетело прямо по поселку. Вот вам и Минские соглашения! - говорит «Ирбис».

Военнослужащие Республики готовы в любой момент дать отпор противнику Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Солдаты каждый день на чеку и готовы в любой момент дать отпор киевским силовикам, однако в последнее время все чаще заходят разговоры о новом вооружении противника, которое им поставляют западные кураторы. Участилась работа беспилотников, которые часто терроризируют местное население. Украинские военные сбрасывают взрывные устройства с дронов прямо на хозяйства местных жителей.

По словам наших бойцов, новые образцы вооружения никак не помогут украинской армии в честном бою, однако терроризировать местных жителей боевикам Киева будет куда проще.

- «Джевелин» - это управляемая ракета, а у управляемой ракеты самая большая проблема, как ни странно - управляемость. Из подобных ракет по нам стреляли часто и в 70 процентах случаев ракеты теряли управление и летели в сторону города, ведь вооружение у Украины не новое, - говорят бойцы.

Военнослужащие Республики готовы в любой момент дать отпор противнику Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Народная Милиция твердо уверена в своих силах и готова дать достойный ответ на любые посягательства со стороны Киева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Военнослужащий Народной милиции ЛНР: Мы можем такой ответ дать Украине, что мама, не горюй!

Корреспондент «Комсомолки» побывал на передовых позициях и пообщался с защитниками (подробнее)