Полиция просит помочь в поиске убийц двух пожилых жительниц Горловки

Об обстоятельствах смерти пожилых женщин можно сообщить по телефонам: 071-330-76-75 либо 102. Фото: МВД ДНР

Правоохранители просят откликнуться людей, располагающих информацией об обстоятельствах смерти двух пожилых горловчанок. Об этом говорится в заявлении пресс-службы МВД ДНР.

- 18 декабря на территории одного из домовладений по улице 8 Марта в Центрально-Городском районе Горловки были обнаружены тела Антонины Демидовны Симоненко, 1924 года рождения, и Валентины Демидовны Симоненко, 1938 года рождения, с признаками насильственной смерти, - сообщили в МВД.

Если кто-то располагает информацией об обстоятельствах смерти пожилых женщин, то может обратиться по телефонам: 071-330-76-75 либо 102. В полиции отметили, что конфиденциальность гарантируется.

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