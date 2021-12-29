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Общество29 декабря 2021 7:08

На пожаре в Горловке погибли двое мужчин

Происшествие случилось в многоквартирном доме Центрально-Городского района
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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В результате пожара погибли двое мужчин: один – 1959 года рождения, анкетные данные второго – устанавливаются

В результате пожара погибли двое мужчин: один – 1959 года рождения, анкетные данные второго – устанавливаются

Фото: Юрий СОБОЛЕВ

28 декабря в Центрально-Городском районе Горловки в результате пожара в многоквартирном доме погибли двое мужчин. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

- Пожар произошел в одноэтажном четырехквартирном доме по улице Братьев Вайнеров в Горловке. В результате пожара погибли двое мужчин: один – 1959 года рождения, анкетные данные второго – устанавливаются, – отметили в МЧС.

Огнем уничтожено: деревянный пол на площади 2 кв. метров, вещи и мебель на площади 6 кв. метров. В ликвидации пожара было задействовано 14 человек личного состава и четыре единицы техники МЧС ДНР.

В МЧС обращают внимание, что частой причиной пожаров является курение в постели в состоянии алкогольного опьянения.

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