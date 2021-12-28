МЧС ДНР и Южной Осетии договорились действовать совместно в чрезвычайных ситуациях

В этом году спасатели Республики уберегли жизни 450 человек, в том числе 39 детей, и ликвидировали 5326 пожаров Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Сотрудники МЧС ДНР и Южной Осетии договорились действовать совместно при возникновении чрезвычайных ситуаций - пожаров, аварий и стихийных бедствий. Стороны разработали инструкцию, которую подписали в Донецке. Об этом сообщили в пресс-службе спасательного ведомства Республики.

- Выполнение основных положений данной инструкции позволит совместно выполнять общие задачи в вопросах оперативного реагирования по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Донецкой Народной Республики и Республики Южная Осетия, - пояснили в ведомстве.

Уточняется, что подписи под документом поставили сопредседатели Совместной комиссии двух государств по вопросам сотрудничества в сфере предупреждения и ликвидации ЧС - первый замглавы МЧС ДНР Дмитрий Костямин и замглавы МЧС Южной Осетии Алан Захаров.

Напомним, Глава Донецкой Народной Республики поздравил спасателей с профессиональным праздником. Денис Пушилин отметил, что в этом году сотрудники МЧС уберегли жизни 450 человек, в том числе 39 детей, и ликвидировали 5326 пожаров.

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