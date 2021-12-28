В Ленинском районе Донецка сошел с рельсов трамвай

Инцидент произошел на участке дороги по улице Орская - Уржумская в направлении улицы Красноармейской Фото: Юлия АНДРИЕНКО

В Донецке сошел с рельсов вагон трамвая, из-за чего временно приостановилось движение этого вида транспорта по маршруту №8. Об этом сообщил в своем телеграм-канале руководитель городской администрации Алексей Кулемзин.

- Временно приостановлено движение трамваев по маршруту №8 на участке улицы Орская - Уржумская в направлении улицы Красноармейской в Ленинском районе города. Причина: сход трамвая с рельсов, - проинформировал мэр, отметивший при этом, что специалисты уже занимаются ликвидацией аварийной ситуации.

Ранее в мэрии сообщили о подобном случае, произошедшем в Куйбышевском районе столицы. Там около остановки «ДОК - Углестрой» на скользком участке дороги развернуло грузовой контейнеровоз. В результате остановилось движение троллейбусов, осуществляющих перевозку пассажиров по маршруту №14.

Напомним, обильный снегопад спровоцировал сегодня транспортный коллапс на трассе между Донецком и Макеевкой. Было временно перекрыто движение автомобилей и в направлении Харцызска.

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