В ЛНР объявили 2022 год – Годом «Молодой гвардии»

Леонид Пасечник. Фото: Администрация Главы ЛНР

Наступающий 2022 год в Луганской Народной Республике объявлен Годом «Молодой гвардии». Об этом заявил Глава ЛНР Леонид Пасечник.

- Следующий, 2022 год, новый год, я объявляю Годом «Молодой гвардии». Мы займемся историей несколько в другом аспекте: мы более глубокого изучим деятельность наших молодогвардейцев, молодых людей, которые во время Великой Отечественной войны создали подполье в Краснодоне, - заявил Леонид Иванович.

Руководитель государства отметил, что он уверен в том, что Год «Молодой гвардии» станет важным звеном в сохранении истории и передачи ее следующим поколениям.

- Уходящий Год Владимира Даля был очень успешным и познавательным. Прошли очень интересные мероприятия, круглые столы, открытые уроки, обсуждения, дискуссии, конференции. Мы за этот год узнали очень многое о нашем земляке – Казаке Луганском, - резюмировал Пасечник.

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