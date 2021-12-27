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Общество27 декабря 2021 17:33

С 1 января медработники ДНР получат надбавку за особые условия труда

Надбавка предусмотрена для ряда медицинских работников
Павел ХАНАРИН
Павел ХАНАРИН
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Медики получат надбавку

Медики получат надбавку

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

С 1 января 2022 года Правительство Донецкой Народной Республики установило надбавку за особые условия труда для ряда медицинских работников – 30 процентов от должностного оклада. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения ДНР.

- Надбавку получат врачи общей практики (семейные врачи), участковые терапевты и педиатры, медицинские сестры врачей общей практики и участковые, фельдшеры и медсестры фельдшерско-акушерских пунктов, а также медперсонал бригад экстренной медицинской помощи, - говорится в сообщении.

Отмечается, что это постановление направлено на стабилизацию кадровой ситуации в Республике, повышение престижа профессии и общественного статуса медицинских работников.

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