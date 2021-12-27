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Общество27 декабря 2021 9:06

«Ваш труд заслуживает огромного уважения и благодарности»: Глава ДНР поздравил спасателей Республики с профессиональным праздником

В этом году сотрудники МЧС ДНР спасли 450 человек
Павел ХАНАРИН
Павел ХАНАРИН
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В Республике отмечают День спасателя. Фото: t.me/pushilindenis

В Республике отмечают День спасателя. Фото: t.me/pushilindenis

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поздравил действующих сотрудников и ветеранов министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий ДНР с Днем спасателя.

- Это очень благородное призвание — спасать людей, - говорит Денис Владимирович. - Суть вашей сложной и опасной работы – готовность жертвовать собой ради других. Вам присущи мужество, стойкость, уравновешенность и смекалка. Спасители Республики - люди особого склада характера. Наша гордость и честь.

Руководитель государства отметил, что в это году спасатели Республики уберегли жизни 450 человек, в том числе 39 детей, ликвидировали 5326 пожаров.

- Ваш труд заслуживает огромного уважения и благодарности! – подчеркнул Пушилин.

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