«Ваш труд заслуживает огромного уважения и благодарности»: Глава ДНР поздравил спасателей Республики с профессиональным праздником

В Республике отмечают День спасателя. Фото: t.me/pushilindenis

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поздравил действующих сотрудников и ветеранов министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий ДНР с Днем спасателя.

- Это очень благородное призвание — спасать людей, - говорит Денис Владимирович. - Суть вашей сложной и опасной работы – готовность жертвовать собой ради других. Вам присущи мужество, стойкость, уравновешенность и смекалка. Спасители Республики - люди особого склада характера. Наша гордость и честь.

Руководитель государства отметил, что в это году спасатели Республики уберегли жизни 450 человек, в том числе 39 детей, ликвидировали 5326 пожаров.

- Ваш труд заслуживает огромного уважения и благодарности! – подчеркнул Пушилин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава ЛНР поздравил спасателей Республики с профессиональным праздником

Пасечник выразил слова благодарности за нелегкий и ответственный труд (подробнее)