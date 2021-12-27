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Общество27 декабря 2021 6:47

Глава ЛНР поздравил спасателей Республики с профессиональным праздником

Пасечник выразил слова благодарности за нелегкий и ответственный труд
Павел ХАНАРИН
Павел ХАНАРИН
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Леонид Пасечник. Фото: Администрация Главы ЛНР

Леонид Пасечник. Фото: Администрация Главы ЛНР

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник поздравил сотрудников и ветеранов министерства чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Луганской Народной - Республики с Днем спасателя.

- Мужество, героизм и отвага, умение быстро и слаженно работать в критических ситуациях стали вашими главными неотъемлемыми качествами. Высокая подготовка, уверенность и четкость действий подразделений МЧС изо дня в день спасают десятки жителей Республики, - сказал Леонид Иванович.

Пасечник отметил, что спасатели днем и ночью, в жару и холод первыми оказываются в эпицентре событий.

- Рискуя собственным здоровьем, а иногда и жизнью, помогаете выбраться из охваченных огнем домов, попавших в аварию автомобилей, самоотверженно сражаетесь со стихийными бедствиями, ликвидируете неразорвавшиеся снаряды и боеприпасы, - говорит Глава ЛНР.