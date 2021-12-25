В ДНР восемь поселков остались без света из-за аварий на электросетях

Энергетики ведут ремонтные работы по устранению последствий аварии. Фото: МинУиЭ ДНР

Сегодня, 25 декабря, абоненты в восьми поселках Республики остались без света в результате аварийного отключения электроснабжения. Об этом сообщила пресс-служба МЧС ДНР.

По данным ведомства, обесточены поселки Лисичье, Володарское, Трепельное, Красносельское, Елизавета-Николаевка и село Успенка в Амвросиевском районе, село Григорьевка - в Тельмановском, а также поселок Широкое вблизи Иловайска. Всего без электроснабжения остаются 1446 абонентов частного сектора и 5 социальных объектов.

Сейчас энергетики ведут ремонтные работы по устранению последствий аварии.

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