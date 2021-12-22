«Несмотря на обстрелы, сложности и опасности военного времени, восстанавливали электроснабжение»: В ЛНР почтили память погибших в результате боевых действий энергетиков

В ЛНР почтили память погибших энергетиков. Фото: ФП ЛНР

В преддверии Дня энергетика в Луганской Народной Республике почтили память энергетиков, погибших при исполнении служебных обязанностей во время боевых действий в Донбассе. Жители столицы собрались у мемориальной доски на «Республиканской сетевой компании», чтобы возложить цветы.

В Федерации профсоюзов рассказали, что за время войны в Донбассе в Луганской Народной Республике погибли шесть работников энергетической отрасли.

- Виталий Вдовенко, Игорь Демин, Андрей Киселев, Николай Кононенко, Василий Лецкий, Анатолий Колесник. В память о них на фасаде здания государственного унитарного предприятия «Республиканская сетевая компания по улице Коцюбинского в Луганске 6 декабря 2016 года установлена мемориальная доска, - рассказали в ФП.

Погибли при исполнении профессионального долга в 2014 году ... Фото: ФП ЛНР

- В 2014 году энергетики несмотря на обстрелы, несмотря на сложности и опасности военного времени, восстанавливали электроснабжение Луганской Народной Республики, - говорит председатель общереспубликанского профсоюза работников энергетики и электротехнической промышленности ЛНР Вячеслав Кузнецов. - Выходя на работу, они не думали, что в этот день не вернутся в свои семьи. Вечная память нашим коллегам, которые отдали свои жизни при выполнении производственных заданий. Каждый из них – герой!

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