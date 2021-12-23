В Донецк доставили новую партию вакцины от коронавируса «Спутник Лайт»

После пересчета вакцину поэтапно распределят по прививочным пунктам Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Прививочная компания против коронавируса в Донецкой Народной Республике продолжится благодаря доставленному в рамках гуманитарной помощи из России препарату «Спутник Лайт». Сегодня 105-й конвой из РФ привез в Республику более 270 тысяч доз данной вакцины. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

- Сегодня в составе гуманитарного конвоя с территории Российской Федерации в Республику прибыла очередная партия вакцины «Спутник Лайт» в количестве 272 350 доз. После пересчета она будет поэтапно распределена во все пункты вакцинации, - рассказали в профильном ведомстве.

В Минздраве также отметили, что сделать прививку теперь может каждый желающий. Для этого нужно лишь обратиться в ближайший пункт вакцинации без необходимости проходить предварительную регистрацию в режиме онлайн.

- Вакцина «Спутник Лайт» предназначена как для первичной вакцинации, так и для ревакцинации, а также для граждан, ранее переболевших коронавирусной инфекцией, - напоминают врачи.

Читайте также

Как жителям ДНР сдать анализ на антитела и получить QR-код на портале Госуслуг России

Депутат Народного Совета ДНР Анастасия Селиванова рассказала о новшествах для «неофициально переболевших» (подробнее)