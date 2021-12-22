Представители Киева на Минских переговорах заявили, что в скором времени на Украине «пленных станет больше»

Дарья Морозова Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Представитель Украины заявил, что необходимо согласовать некий удобный Киеву механизм обмена, поскольку в скором времени на Украине «пленных станет больше. Об этом сообщила представитель ДНР в минской подгруппе по гуманитарным вопросам, уполномоченный по правам человека в Республике Дарья Морозова.

- Расцениваю такие слова и действия как откровенную демонстрацию агрессивной политики Киева по отношению к жителям Донбасса, - сказала Дарья Васильевна.

Кроме того, представители Киева предложили вычеркнуть из повестки дня как неактуальный вопрос процессуальной «очистки» участников обменов 2019-2020 годов.

- Отмечу, что автоматически это подразумевает и исключение из плана встречи вопроса обмена удерживаемыми лицами, поскольку камнем преткновения здесь является только невыполнение Киевом предыдущих обязательств по прекращению уголовного преследования ранее освобожденных людей, - подчеркнула Омбудсмен ДНР.

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