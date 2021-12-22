Глава ДНР: Анализ обстановки на линии соприкосновения в Донбассе свидетельствует о подготовке Киева к новым провокациям

Денис Пушилин

После заявления министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу о подготовке Украиной провокации в Донбассе с использованием химических веществ, Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире радиостанции «Говорит Москва» призвал страны-гаранты Минских договоренностей и международные организации, работающие в Донбассе в направлении установления мира, не допустить применения химического оружия против мирного населения.

- Анализ обстановки на линии соприкосновения свидетельствует о подготовке противника к новым провокациям, - сказал Денис Владимирович.

Руководитель государства отметил, что Украина стала полигоном для экспериментов внешних игроков, а ее жители – заложниками сложившейся ситуации.

- К сожалению, официальный Киев, идя на поводу у так называемых партнеров, готов пожертвовать не только жителями ДНР и ЛНР, но и своими гражданами, живущими на подконтрольной ему территории, - подчеркнул Денис Пушилин.

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