При минировании местности под Волновахой подорвались двое украинских военных

Бойцы ВСУ все чаще подрываются на собственных минах. Фото: штаб «ООС»
Двое военнослужащих украинской армии подорвались на мине в районе села Гранитное в Волновахском районе. Инцидент произошел во время установки солдатами минно-взрывных заграждений. Об этом сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.
- Боевики 1-го батальона 53-й бригады проводили инженерные работы по установке минно-взрывных заграждений в районе населенного пункта Гранитное, в результате которых произошел взрыв ранее установленной боевиками 93-й бригады противопехотной мины ОЗМ-3, - проинформировал он.
Отмечается, что вследствие подрыва оба военных получили минно-взрывные травмы.
Напомним, накануне подобный случай произошел под Горловкой. Во время минирования местности недалеко от поселка Южное в районе ответственности 2-го батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады группой инженерного обеспечения произошла детонация минно-взрывного устройства. В результате двое украинских военных получили осколочные ранения.
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