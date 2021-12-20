В ЛНР мужчина помог выбраться из горящего дома двум соседкам

Причиной возгорания стало короткое замыкания электропроводки. Фото: МЧС ЛНР

В Зимогорье 29-летний житель спас во время пожара двух своих соседок – 61-летнию женщину и ее 39-летнюю дочь. С ними еще был мальчик 8 лет, но он покинул помещение через окно. Подробности произошедшего рассказали в пресс-службе МЧС ЛНР.

— 17 декабря в 08:01 поступил сигнал о возгорании жилого дома. По прибытию выяснилось, что пристройка, в которой располагались кухня и ванная комната, полностью охвачены огнем; также горела крыша дома. Одно из окон было разбито. Сосед Владимир Татьянченко одним из первых обнаружил возгорание и поспешил на помощь, четко зная, что внутри находится семья, — говорится в сообщении.

Сначала женщины пытались самостоятельно покинуть горящий дом. Они выбили окно, но не смогли через него перелезть. Тогда они выставили на улицу мальчика. Вскоре на помощь им пришел Владимир. Он вывел их на улицу, где уже им помогли медики.

Врачи диагностировали у членов семьи легкое отравление продуктами горения. Также у женщин обнаружены резаные раны на ногах, но от госпитализации они отказались.

— Пожар был ликвидирован в 10:28. Огнем уничтожены покрытие на пл. 108 кв. м в жилом доме, покрытие и перекрытие на пл. 12 кв. м в пристройке. Причина – короткое замыкание электропроводки, — добавили в спасательном ведомстве.

Отмечается, что потушить пожар было не просто. Пристройка была сделана из железнодорожных шпал, пропитанных креозотом, и обложена кирпичом. Из-за этого внутри создавалась высокая температура. Чтобы устранить опасность, сначала необходимо было разобрать несущие стены.

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