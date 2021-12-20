«Деревопад» в ЛНР стал причиной гибели женщины

Большой старый клен обвалился под сильными порывами ветра. Фото: МЧС ЛНР / ВКонтакте

19 декабря в Кировске из-за сильных порывов ветра на женщину упало дерево. От полученной травмы смерть была мгновенной. Прибывшие к месту происшествия спасатели, распилили по частям дерево и достали тело.

— В 17.24 на линию 101 г. Кировска от местных жителей поступило сообщение о том, что по причине сильных порывов ветра на женщину упало дерево. Требуется помощь спасателей в извлечении тела, — рассказали подробности в пресс-службе МЧС ЛНР. — Прибывшим спасателям медики сообщили, что смерть 40-летней женщины была мгновенной. Пожарные с помощью бензопилы распилили дерево по частям и освободили тело погибшей.

Со слов очевидцев также стало известно, что женщина возвращалась из магазина. Она вела благополучный образ жизни. У нее остался семнадцатилетний сын.

В эти дни в ЛНР наблюдается тяжелая погодная обстановка. Синоптики отмечают выпадение мокрого снега, туман, гололедные отложения на проезжих частях и пешеходных дорожках, а также сильный ветер. Порывы воздушных потоков в Республике составляют около 15 – 20 метров в секунду. Жителей предупредили о возможных обрывах электропроводов, рекламных щитов и веток деревьев.

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