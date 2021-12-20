Ряды ВСУ в Донбассе редеют из-за боязни «наступления России»

Боевики ВСУ в Донбассе массово отказываются продлевать контракты на службу. Фото: Минобороны Украины

Ряды вооруженных формирований Украины в Донбассе заметно редеют. Боевики массово отказываются продлевать контракты на службу из-за растиражированной местными СМИ информации о возможном «наступлении российских войск на Украину».

— Военнослужащие массово отказываются от продления контрактов и в преддверии Нового года пишут рапорта об увольнении с военной службы. В связи со сложившейся ситуацией, командование штаба «ООС» приказало подразделениям любыми методами укомплектовать подразделения личным составом до 100%, — рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Только в 30-й отдельной механизированной бригаде ВСУ некомплект составляет около 40%. Кроме отбора новобранцев на военную службу по контракту в военкоматах, также были направлены вербовочные группы с агитационной программой в населенные пункты в зоне «ООС».

— Но, несмотря на усилия, даже ранее отобранные люди отказываются от службы, боясь войны с Россией, — подчеркнул Филипоненко.

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