В оборонном ведомстве ДНР ожидают провокаций со стороны Украины

В двух бригадах ВСУ наблюдается активность. Фото: штаб ООС

В Управлении Народной милиции ДНР ожидают провокаций со стороны украинских силовиков в районе Докучаевска или Авдеевки. Обострение ситуации в Донбассе может произойти из-за прибытия подмоги для боевиков.

— Восемнадцатого декабря в зоне ответственности 53 омбр на передовые позиции в районе населенного пункта Березовое отмечено прибытие разведывательной группы, в состав которой входят две снайперские пары и расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК), — говорится в сообщении.

Тем временем в 25-ю отдельную воздушно-десантную бригаду поступило семь дополнительных комплектов тепловизоров, в том числе для снайперских винтовок. Данное соединение занимает позиции в районе Авдеевки, расположенной к северу от Донецка.

— Ожидаем провокаций со стороны противника в данных районах, — добавили в Народной милиции.

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