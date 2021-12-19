Погода в Донецке: 20 декабря ожидается налипание мокрого снега, туман и около нуля градусов

В Донецке ожидается мокрый снег Фото: Юрий СОБОЛЕВ

20 декабря в Донецке и Донецкой Народной Республике в ночное время ожидается мокрый снег, который будет идти до второй половины дня. Утром туман, видимость 500 метров. Температура воздуха утром 0…+1 градус. Днем – около нуля. Вечером похолодает до 4 градусов мороза. Западный ветер будет дуть скоростью от 3 до 8 м/с. Порывами до 15 м/с.

В этот день Православная церковь чтит память Миланского епископа и проповедника Амвросия Медиоланского, который появился на свет в Италии примерно в 340 году. В народе дату прозвали Амвросий, Амвросий Медиоланский. Считалось, что если идет мокрый снег, то лето дождливым будет. Если снег легкий и сухой, то жди засухи в летний период. Если солнце окружено туманом, будет сильная метель. Если за облака прячется, то жди снегопада.

По прогнозам синоптиков 21 декабря сохранится пасмурная погода, местами небольшой снег. Температура ночью -4…-5 градусов. В течение дня морозы усилятся до -10 градусов в вечернее время.

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