С 22 декабря изменится расписание поезда «Ясиноватая-Луганск-Ясиноватая»

Изменения в расписании вызваны техническими причинами. Фото: Минтранс ДНР

По техническим причинам, начиная с 22 декабря, изменяется расписание движения пассажирского поезда №603/604 «Ясиноватая-Луганск-Ясиноватая». Об этом сообщили в Министерстве транспорта ДНР.

Поезд № 603 «Ясиноватая-Луганск» будет отправляться из Ясиноватой в 07:28 (вместо 07:32) и следовать далее разработанным расписанием: Ясиноватая Зап. 07:33, Макеевка Пас. 07:47-07:51, Криничная 07:58-08:00, Путепровод 08:05, Пантелеймоновка 08:12, Горловка 08:31-08:33, Байрак 08:45-08:47, Углегорск 08:59-09:01, Булавин 09:11, Дебальцево 09:19-09:24, Депрерадовка 09:47-09:48, Мануиловка 10:11-10:12, Кипучая 10:21-10:23, Коммунарск 10:35-10:39, Славяносербск 10:53-10:55, Родаково 11:04-11:06, Меловая 11:15, Техникум 11:21, Им. Кашпарова Н.А. 11:26-11:30. Прибытие в Луганск в 11:39 (вместо 11:49).

Поезд № 604 «Луганск-Ясиноватая» отправлением из Луганска в 08:20 проследует согласно действующему расписанию до Родаково 08:49-08:52; далее будет следовать разработанным расписанием: Славяносербск 09:03-09:05, Коммунарск 09:29-09:34, Кипучая 09:46-09:48, Мануиловка 09:59-10:00, Депрерадовка 10:23-10:24, Дебальцево 10:47-10:52, Булавин 11:00, Углегорск 11:09-11:11, Байрак 11:23-11:25, Горловка 11:38-11:40, Пантелеймоновка 12:00, Путепровод 12:07, Криничная 12:12-12:14, Макеевка Пас.12:22-12:26, Ясиноватая Зап. 12:38. Прибытие в Ясиноватую в 12:43 (вместо 12:46).

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