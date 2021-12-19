Жители Мариуполя воровали украшения с рухнувшей от сильного ветра главной елки

Сначала упала верхушка елки, а потом и сборная конструкция сложилась как карточный домик. Фото: Скриншот видео 0629.com.ua

Сегодня, 19 декабря, около 17 часов в центре Мариуполя рухнула главная городская елка, которая была установлена на Театральной площади. По словам очевидцев, это произошло из-за сильного ветра, который сейчас разгулялся в Донбассе.

Главную елку города начали устанавливать 11 декабря. Она зажгла свои огни в ночь на 19 декабря - в День Святого Николая.

Очевидцы рассказывают, что сначала упала верхушка елки, а потом и сборная конструкция сложилась как карточный домик. При этом елка продолжала гореть огнями. К счастью, никто не пострадал – конструкция завалилась в пределах ограждения.

Некоторые горожане, которые гуляли поблизости, начали воровать елочные украшения.

Для демонтажа конструкции приехал автокран, но у водителя возникли сложности с парковкой на площади. Также на Театральную площадь прибыла специальная комиссия, которая установит причины происшествия.

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