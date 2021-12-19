Командир 79-й бригады ВСУ наживался на «мертвых душах» в зоне «ООС»

В списках рядом с реальными боевиками числились «мертвые души». Фото: Пресс-центр штаба «ООС»

Командир и кадровик бригады 79-й бригады ВСУ организовали схему личного обогащения за счет «боевых» выплат, полагающихся военнослужащим за пребывание в зоне так называемой «операции объединенных сил» («ООС»). Об этом сегодня сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- Комиссия штаба ОТГ (оперативно-тактической группировки) «Север» установила, что командир бригады полковник Александр Луценко в сговоре с начальником отдела кадров подавали в вышестоящий штаб ложные донесения о количестве военнослужащих соединения в зоне «ООС». В списках было 126 военнослужащих, оставшихся в пункте постоянной дислокации в Николаеве, - рассказал Филипоненко.

По данному факту проводится разбирательство на предмет наличия в действиях командира уголовной составляющей.

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