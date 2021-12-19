Народная милиция ЛНР ответным огнем уничтожила двоих боевиков из 24-й бригады ВСУ

В районе поселка Калиново завязался бой. Фото: Пресс-центр штаба «ООС»

18 декабря Народная милиция ЛНР открыла ответный огонь по позициям ВСУ в районе поселка Калиново. Уничтожены двое украинских боевиков и один получил ранения. Так в Республике отомстили за гибель своего защитника.

Напомним, в результате обстрела поселка Калиново один военнослужащий Народной милиции ЛНР погиб, еще один получил ранение. По информации НМ ЛНР обстрел вели боевики 3-го батальона 24-й отдельной механизированной бригады по приказу комбрига Сергея Поступальского.

- Вынужденным ответным огнем из незапрещенного Минскими соглашениями вооружения, огневая активность противника была подавлена. По предварительным данным уничтожены двое украинских боевиков и один получил ранения, - говорится в экстренном заявлении НМ ЛНР.

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