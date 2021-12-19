В районе поселка Калиново погиб защитник ЛНР

Поселок Калиново обстреляли из СПГ-9. Фото: ГШ ВСУ

За истекшие сутки, 18 декабря, представительство ЛНР в СЦКК зафиксировало со стороны вооруженных формирований Украины три нарушения режима прекращения огня.

В 16.30 с позиций в районе населенного пункта Троицкое по поселку Калиново было сделано 3 выстрела из станкового противотанкового гранатомета СПГ-9.

В 20.20 н.п. Кряковка – Сокольники: миномет 120 мм (4 мины).

В 20.28 н.п. Крымское – Желобок: миномет 120 мм (4 мины).

В результате обстрела поселка Калиново один военнослужащий Народной милиции ЛНР погиб , еще один получил ранение.

По информации Народной милиции обстрел Калиново вели боевики 3-го батальона 24-й отдельной механизированной бригады по приказу комбрига Сергея Поступальского.

В оборонном ведомстве выразили соболезнования родным и близким погибшего.

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