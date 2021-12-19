В двух районах Донецка 20 декабря временно отключат электроэнергию

В Донецке продолжаются плановые ремонтные работы в электросетях. Фото: МинТЭК ДНР

Часть абонентов в двух районах Донецка останется без света 20 декабря из-за плановых ремонтных работ на городских электрических сетях. Об этом сегодня сообщили в администрации города.

Отмечается, что с 9:00 до 16:00 без электроэнергии останутся следующие абоненты:

Буденновский район: ул. 19 Партсъезда, 13-39 (нечётные), 8-38 (чётные); ул. Глубокая, 1-19; ул. Гончарова, 1-19 (нечётные), 14-20 (чётные), 30; ул. Зеленогорская, 2, 3, 5, 16-50 (чётные), 23-55 (нечётные); ул. Мосина, 7-39 (нечётные), 18-30 (чётные); ул. А. Малышко, 33, 35, 37, 38, 40; ул. Бобруйская, 46, 48; ул. Буденного, 2, 4, 8, 10, 12; ул. Танкерная, 15, 16, 17, 18; ул. Привольная, 69.

Петровский район: ул. Знаменская.

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