В «Ощадбанке» сообщили, когда заблокируют просроченные карты жителей республик Донбасса

Дончанам и луганчанам отвели три месяца на получение новых карт Фото: Юрий СОБОЛЕВ

«Ощадбанк» продлил использование просроченных платежных карт жителей ДНР и ЛНР до 1 апреля 2022 года. И это будет последнее пролонгирование. После чего карты заблокируют. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

- В связи с принятым решением правительства о продлении адаптивного карантина до 31 марта карты «Ощадбанка» для внутренне перемещенных лиц, обслуживаемых по тарифному пакету «Мой счет» и срок действия которых уже завершился или завершается до конца марта, не будут блокироваться до 1 апреля, - говорится в сообщении.

Председатель правления «Ощадбанка» Сергей Наумов подчеркнул, что решение об очередном продлении является экстраординарным, в первую очередь, учитывая безопасность расчетов, и должно быть ограничено во времени.

Жителям республик Донбасса предложено выехать на территорию Украины для получения перевыпущенных карты. В противном случае люди не смогут получать пенсии и другие социальные выплаты.

- Во избежание очередей при получении карт просим заранее регистрироваться в электронной очереди на сайте банка, - подчеркнули в «Ощадбанке».

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