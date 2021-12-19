«Зеленский совершил невозможное» В ДНР прокомментировали прогноз экспертов о перебоях с хлебом на Украине

В отличие от Украины для ДНР кризис с хлебом не грозит. Фото: АГ ДНР

Депутат Народного Совета ДНР Владислав Бердичевский прокомментировали прогноз экспертов о перебоях с хлебом на Украине.

- Зеленский совершил невозможное — в стране хлеборобов назревает продовольственный кризис. Уже сложно представить, что может быть хуже, — написал на своей странице в соцсети Владислав Бердичевский.

Из-за подорожания газа для хлебопекарной отрасли, на Украине в январе 2021-го могут начаться перебои со снабжением хлеба. Стоимость газа для них составит 52 гривен (140 рублей) за кубометр.

Как сообщают эксперты, при этом резко поднять цены на хлебобулочные изделия не удастся — уже подписаны контракты с ритейлерами (сетями супермаркетов). Как результат, некоторым предприятиям придется закрыться или работать с убытком.

- Такое положение вещей в ближайшее время неотвратимо спровоцирует перебои в производстве хлеба и его поставках в торговые учреждения, неизбежно возникновение социального напряжения в обществе и других негативных последствий экономического и социального характера, — написали в обращении Ассоциации хлебопекарной отрасли.

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