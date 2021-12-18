В Донецке прошла предновогодняя продовольственная ярмарка

Дончане отметили, что даже сниженные ярмарочные цены увеличились по сравнению с прошлым годом примерно на 10 процентов. Фото: Минагропром ДНР

Сегодня в центре Донецка напротив спорткомплекса «Олимпийский» прошла республиканская сельскохозяйственная ярмарка. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства агропромышленной политики и продовольствия Донецкой Народной Республики.

Порядка сорока отечественных фирм предложили горожанам широкий ассортимент продукции к новогоднему столу по цене от производителя. К примеру, республиканские птицефабрики предлагали покупателям пищевое яйцо категории С1 по 63 рубля за десяток.

Дончане отметили, что даже сниженные ярмарочные цены увеличились по сравнению с прошлым годом примерно на 10 процентов. И если стоимость яиц, сливочного масла, фруктов и овощей хоть и несильно, но выросла, то к некоторым сортам рыбы было просто не подступиться из-за их дороговизны. Покупатели были недовольны продажей дорогой семги, которая здесь стоила дороже, чем на обычном продовольственном рынке.

- Хотела купить на ярмарке красную рыбу дешевле, но она здесь дороже, чем обычно у нас в магазине, - отметила одна из жительниц города, пенсионерка Лилия Ивановна, передают донецкие журналисты.

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