Коронавирус в ДНР: За сутки 42 жителя Республики заболели пневмонией

713 жителей, из числа заболевших пневмонией, находятся на кислородной поддержке Фото: Юлия АНДРИЕНКО

В ДНР за минувшие сутки исследования на заболевание COVID-19 не проводились в связи с тем, что лаборатория находилась на санобработке. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 116359. На лечении – стационарном и амбулаторном - сейчас находятся 3232 жителя. Общее число выписавшихся после излечения – 104183. Летальных случаев – 8944.

Тем временем, обновилась статистика по заболеваниям пневмонией. За прошедшие сутки на лечение поступили еще 42 пациента, на 14 меньше, чем за предыдущий день. 29 заболевших нуждались в госпитализации. Всего на лечении находятся 1069 пациентов с пневмониями, из них 713 на кислородной поддержке (+15 за сутки).

Также в Минздраве отметили, что с 18 марта 2021 года выявлено 2255 пациентов, ранее переболевших COVID-19.

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